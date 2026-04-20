El carril bus rápido dispara el uso de la línea L9 entre Girona y Salt: más del doble de usuarios [CAT]

Ha incrementado significativamente la cifra de usuarios desde que se inauguró el carril de bus rápido entre ambos municipios el pasado 10 de noviembre. Según los datos facilitados por la Generalitat, entre noviembre de 2024 y enero de 2025 se registraron 98.012 viajes, mientras que entre noviembre del año pasado y enero de este año han sido 183.217, prácticamente doblando los números de un período a otro (crecimiento del 86,9%). De hecho, si se comparan las cifras mensuales, se llegaron a doblar los registros.