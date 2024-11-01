La carretera, una novela distópica

Se propone realizar una lectura analítica de La carretera, de Cormac McCarthy, como novela distópica y para hacerlo se distribuye el contenido del trabajo en tres apartados. En el primero se alude a la trama narrativa de la obra en estudio. Adviene, luego, la caracterización de La carretera como novela distópica (...) El artículo termina con la presentación y análisis de los pocos aspectos positivos y esperanzadores presentes en La carretera, los cuales derivan del pensamiento, sentimiento, palabra y acción del niño que coprotagoniza la ficción