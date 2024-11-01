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La carretera, una novela distópica

La carretera, una novela distópica

Se propone realizar una lectura analítica de La carretera, de Cormac McCarthy, como novela distópica y para hacerlo se distribuye el contenido del trabajo en tres apartados. En el primero se alude a la trama narrativa de la obra en estudio. Adviene, luego, la caracterización de La carretera como novela distópica (...) El artículo termina con la presentación y análisis de los pocos aspectos positivos y esperanzadores presentes en La carretera, los cuales derivan del pensamiento, sentimiento, palabra y acción del niño que coprotagoniza la ficción

| etiquetas: la carretera , distopía , mccarthy , novela , reseña , análisis
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Deckardio #1 Deckardio
Para leer el artículo de la revista, basta darle a "texto completo". Qué bien que Dialnet contribuya a divulgar publicaciones académicas en abierto.

De las conclusiones:

El carácter distópico de La carretera induce a reflexionar sobre los peligros
de la sociedad contemporánea, en la cual los afanes de lucro, ganancia
y rentabilidad abundante e inmediata llevan a implementar procesos
productivos que degradan y destruyen, a pasos agigantados, el
medioambiente del que somos parte
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