La carrera por la IA desata una montaña de deuda histórica en Wall Street de 1,4 billones de dólares

Meta, Alphabet o Microsoft han pasado de financiarse con liquidez a enormes créditos.
Si los beneficios no llegan esto podría lastrar a las tech durante décadas.
Una carga muy pesada que marcará el futuro de Wall Street y del mundo. En definitiva, la suerte está echada; todos apuestan por volcar todo en la IA, un fenómeno que ya está cambiando el mundo y que, pase lo que pase, dará lugar a un enorme cambio en los gigantes tecnológicos.

ostiayajoder #2 ostiayajoder
Trump se la esta jugando TODO a la IA.

Por eso empezo con los aranceles y esas polladas; piensa q en 5 años no va a haber nadie trsbajando de nada y quiere tener las fabricas alli....
#1 Quillotro
No llevo suelto, lo siento.
