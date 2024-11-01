La carrera por la IA desata una montaña de deuda histórica en Wall Street de 1,4 billones de dólares

Meta, Alphabet o Microsoft han pasado de financiarse con liquidez a enormes créditos.
Si los beneficios no llegan esto podría lastrar a las tech durante décadas.
Una carga muy pesada que marcará el futuro de Wall Street y del mundo. En definitiva, la suerte está echada; todos apuestan por volcar todo en la IA, un fenómeno que ya está cambiando el mundo y que, pase lo que pase, dará lugar a un enorme cambio en los gigantes tecnológicos.
| etiquetas: ia , deuda histórica , wall street , billones
Por eso empezo con los aranceles y esas polladas; piensa q en 5 años no va a haber nadie trsbajando de nada y quiere tener las fabricas alli....