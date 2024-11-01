La carrera por la IA desata una montaña de deuda histórica en Wall Street de 1,4 billones de dólares

Meta, Alphabet o Microsoft han pasado de financiarse con liquidez a enormes créditos.

Si los beneficios no llegan esto podría lastrar a las tech durante décadas.

Una carga muy pesada que marcará el futuro de Wall Street y del mundo. En definitiva, la suerte está echada; todos apuestan por volcar todo en la IA, un fenómeno que ya está cambiando el mundo y que, pase lo que pase, dará lugar a un enorme cambio en los gigantes tecnológicos.