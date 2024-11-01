edición general
La carrera por dominar la industria de la IA amenaza con desatar una nueva burbuja tecnológica

La Inteligencia Artificial (IA) es una industria en pleno apogeo. La carrera por despuntar en este mercado se ha vuelto frenética y en los últimos tiempos los inversores muestran un apetito financiero voraz por posicionarse en un sector muy dinámico y hambriento de financiación. En este sentido, la IA ha pegado un gran salto en los dos últimos años: solo en 2024 se invirtieron a través de fondos cotizados y de capital riesgo 124.000 millones de dólares (105.000 millones de euros) y 2025 apunta a ser aún mejor.

#2 Cuando en una valoracion se eliminan los datos y el contexto dicha valoracion es cuando menos parcial , chat gpt no valora ni la competencia China, asu vez mete las startups , las cuales la mayoria quiebran en ia y en el resto de cosas.
Tomarse en serio una valoracion de una ia es preocupante, usarlo como razonamiento mas.
Si quisiera preguntarle, debatrir con una ia le preguntaria o debatiria con una ia.
Lo que si esta claro es que todo el mundo sabe que es una burbuja de cualquier materia…   » ver todo el comentario
Las burbujas que duplican las capacidades tecnologicas segun China cada año no creo que sean una burbuja , otra cosa es pagar 10 por lo que cuesta 1.
Si utilizas todo el dinero para sobrepasar competidores y financiar independencia en materiales, es lo menos burbuja que puede haber. A la vez que compites en una nueva tecnologia.
#1 [Chatgpt]
El mercado de la inteligencia artificial tiene rasgos de burbuja porque muchas empresas difícilmente recuperarán lo invertido. La situación recuerda a la burbuja puntocom del 2000: unas pocas como Amazon o Google sobrevivieron y crecieron, pero la mayoría desapareció, dejando fuertes pérdidas a sus inversores.

Hoy el panorama es similar, con una diferencia clave: las grandes tecnológicas y los fondos que las respaldan planifican el retorno de sus inversiones (ROI) en plazos de 5…   » ver todo el comentario
