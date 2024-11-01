La carrera por dominar la industria de la IA amenaza con desatar una nueva burbuja tecnológica

La Inteligencia Artificial (IA) es una industria en pleno apogeo. La carrera por despuntar en este mercado se ha vuelto frenética y en los últimos tiempos los inversores muestran un apetito financiero voraz por posicionarse en un sector muy dinámico y hambriento de financiación. En este sentido, la IA ha pegado un gran salto en los dos últimos años: solo en 2024 se invirtieron a través de fondos cotizados y de capital riesgo 124.000 millones de dólares (105.000 millones de euros) y 2025 apunta a ser aún mejor.