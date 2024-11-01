Carrefour entra en el capital de Hmarket para reforzar su presencia en el mercado de carne halal

Carrefour ha adquirido un 10% del capital de la cadena de supermercados Hmarket, especialista en carne halal, a cambio de diez millones de euros. Fundada en 2006 como carnicería halal, Hmarket se ha transformado en apenas dos décadas en una cadena con más de veinte supermercados en Francia, concentrados sobre todo en la región de París, y dos establecimientos en Bruselas (Anderlecht). Su propuesta combina una oferta amplia de productos halal con precios competitivos, un modelo que le ha permitido facturar 300 millones de euros en 2024, según la