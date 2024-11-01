Carlos Soria ¡cumbre en el Manaslu!

Carlos Soria ha hecho cima en el Manaslu cumpliendo su sueño de conmemorar el aniversario de la primera ascensión llevada a cabo por la expedición española de 1975 de la que formó parte. Lo que ha conseguido Carlos a sus 86 años y con una prótesis de rodilla es increíble. Es una ascensión que transciende el alpinismo. Una fuente de inspiración que nos muestra que la edad no es un obstáculo para vivir nuestros sueños. ¡¡¡Enhorabuena Carlos!!!
¡Vaya crack este tío!