Carlos Sainz padre tenía razón: Audi F1 solo ha tardado una carrera en ser mejor equipo que Williams

Cuando Carlos Sainz fichó por Williams tras quedarse repentinamente fuera de Ferrari la premisa era clara: apostar por el nuevo reglamento de 2026. Sainz llegó a verbalizar que estaba dispuesto a comerse un 2025 complicado a cambio de tener las mejores armas posibles en la nueva era de la Fórmula 1. Pasado el Gran Premio de Australia, podemos aseverar que se equivocó.



Sainz no paró de rechazar los cantos de sirena de Audi, incluso desoyendo las palabras de su padre, que por entonces corría para la marca alemana.