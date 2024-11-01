edición general
Carlos Sainz padre tenía razón: Audi F1 solo ha tardado una carrera en ser mejor equipo que Williams

Cuando Carlos Sainz fichó por Williams tras quedarse repentinamente fuera de Ferrari la premisa era clara: apostar por el nuevo reglamento de 2026. Sainz llegó a verbalizar que estaba dispuesto a comerse un 2025 complicado a cambio de tener las mejores armas posibles en la nueva era de la Fórmula 1. Pasado el Gran Premio de Australia, podemos aseverar que se equivocó.

Sainz no paró de rechazar los cantos de sirena de Audi, incluso desoyendo las palabras de su padre, que por entonces corría para la marca alemana.

#1 Grahml
Entre Audi y un fabricante de espuma de afeitar, pues la elección era lógica.
:troll:


Y si además tu padre es Carlos Sainz, ganador de muchas más carreras que tú, por mucho que te llames igual, y te recomienda Audi (habiendo ganado recientemente un Dakar con Audi precisamente), blanco y en botella.

Añadido, Carlos Sainz hijo a estas alturas de la vida, debería saber que está donde está exclusivamente por su padre, nada más.

Que se fie del instinto de su padre más, que pasados los 60 el cabrón sigue ganando competiciones y deje los suyos para cuando el viejo no le esté guiando correctamente, viendo lo visto.
1 K 37
silencer #6 silencer
#1 Jr es un buen piloto. Sin más.
Pero es tan frío y transmite tan poco...
Alonso con 70 años transmitirá más q Jr en toda su vida.

algo q tienen en común los 3, Sr, Jr y Alonso, es la mala elección de equipos.
Recordemos q Sr dejó Subaru por Lancía cuando estos dejaron de ganar, y abandonaron al poco el mundial como marca oficial.

Una pena, tanto Sainz Sr como Alonso merecían, mínimo, el doble de mundiales q tienen.
0 K 10
g3_g3 #2 g3_g3
Ufff menos mal que los domingos tiene carrera porque si no ir a comer con los padres sería un suplicio.
0 K 11
#3 Feliberto
Hace mucho que no discuto que aficionados de F1 ¿Aún queda alguno que defiende que el piloto pinta algo en la clasificación, y no depende todo del coche? :troll:
#4 mam23
#4 mam23
#3 preguntale a Fernando Alonso {0x1f609}
0 K 7
keiko_san #5 keiko_san
#3 Para el reglamento del año que viene los van a quitar y van a poner IAs a conducir
0 K 6

