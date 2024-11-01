edición general
Carlos Rus dimite y deja la presidencia de la patronal de la sanidad privada ASPE

Rus ha dejado la presidencia "por motivos personales", según ha comunicado la patronal. Los estatutos de ASPE recogen que el directivo saliente debe ser sustituido por uno de los vicepresidentes. Rodríguez es vicepresidenta de la organización desde 2018, cuando se incorporó a la Junta Directiva de la mano de Cristina Contel.

#3 alkalin
Como estará la cosa para dimitir.

Aunque estos cargos suelen decir que dimiten cuando les dimiten.

En cualquier caso, la cosa se pone interesante.
#2 tierramar
Cabeza de turco para calmar a la población: para poner a otro que va a hacer lo mismo. Como la sustitución de Mazon por su brazo derecho!! Espabilemos porque nos toman por tontos!!
Solinvictus #1 Solinvictus
Las ratas son las primeras que huyen del barco que se hunde,
Que es broma que en Madrid y por desgracia en el resto de España nos espera la sanidad pribada
