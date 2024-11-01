Carlos Rus dimite y deja la presidencia de la patronal de la sanidad privada ASPE

Rus ha dejado la presidencia "por motivos personales", según ha comunicado la patronal. Los estatutos de ASPE recogen que el directivo saliente debe ser sustituido por uno de los vicepresidentes. Rodríguez es vicepresidenta de la organización desde 2018, cuando se incorporó a la Junta Directiva de la mano de Cristina Contel.
Aunque estos cargos suelen decir que dimiten cuando les dimiten.
En cualquier caso, la cosa se pone interesante.
Que es broma que en Madrid y por desgracia en el resto de España nos espera la sanidad pribada