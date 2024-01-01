Carlos Mazón: “Impulsamos la mayor transformación administrativa para simplificar trámites y acercar la Generalitat a la ciudadanía”

Señala que se trata de “una estrategia global para modernizar la Administración, reducir la burocracia y facilitar la realización de trámites por parte de ciudadanos, empresas y empleados públicos” Destaca los distintos pasos que ha dado el Plan Simplifica como la aprobación de la Ley 6/2024 de Simplificación Administrativa, la puesta en marcha de la Carpeta Ciudadana y el Canal Empresa Indica que “con este conjunto de medidas, reafirmamos nuestro compromiso para alcanzar una administración centrada en las personas y que responda con eficacia"
| etiquetas: mazon , valencia , comunidad valenciana
Cita telefónica para asistir un sistema saturado que te dará cita para,con suerte,tres meses vista.
¿No lo dirás por cómo respondiste tu el día de la DANA, hijodeputa?