Carlos Martínez, el alcalde socialista que se subió a un falso papamóvil y que ahora busca bajarse del municipalismo para conquistar Castilla y León

Alcalde de Soria desde 2007 y líder del PSOE autonómico, afronta su primer examen regional con el reto de trasladar su modelo municipal a una comunidad dominada durante décadas por el PP.Las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León suponen una nueva tentativa del PSOE por desalojar al Partido Popular de un gobierno que mantiene de forma casi ininterrumpida desde finales de los años ochenta.El candidato socialista, Carlos Martínez Mínguez (Soria, 1973), afronta la campaña como un dirigente de perfil singular en la política regio