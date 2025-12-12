edición general
2 meneos
25 clics

Carlos III de Inglaterra anuncia una “reducción” del tratamiento de su cáncer para el año que viene

Como en otras muchas cosas, la reina Isabel II fue pionera a la hora de comentar públicamente cuestiones referidas a su salud, al explicar cómo había recibido la vacuna de la covid-19, y alentar a los ciudadanos a ponérsela ellos también. Pero lo de su hijo, Carlos III de Inglaterra, tiene una relevancia especial, porque la noticia de su cáncer, a principios del año pasado, sacudió al Reino Unido y al resto del mundo. El monarca ha compartido este viernes por televisión la mejora que ha experimentado después de 10 meses de tratamiento.

| etiquetas: carlos , iii
1 1 0 K 19 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 19 actualidad
Mark_ #1 Mark_
Ya sólo viendo cómo tiene los dedos de las manos no hace falta ser muy listo para saber que su hijo no va a tardar en tener que llevar la corona al joyero para que se la ajusten...
0 K 10
Solinvictus #2 Solinvictus
Que bien ya puedo dormir tranquilo.
0 K 7

menéame