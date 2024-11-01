edición general
10 meneos
44 clics

Carlos Giménez, dibujante, y Nieves Concostrina, periodista: "Hemos estado mucho tiempo sin opinar por eso ahora opinamos lo que nos da la gana"

Javier del Pino propicia el encuentro entre el ilustrador y la periodista en el domicilio madrileño de Giménez [Audio]

| etiquetas: carlos giménez , nieves concostrina
9 1 0 K 128 actualidad
1 comentarios
9 1 0 K 128 actualidad
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos *
@imparsifal pon el chismin de audio...
1 K 35

menéame