Carla Galeote: "Aprobaría una regulación para frenar y perseguir la violencia digital"

Carla Galeote: "Aprobaría una regulación para frenar y perseguir la violencia digital"

La creadora de contenido aborda en conversación con 'Público' la violencia digital y el feminismo en redes.

Esfingo #2 Esfingo
Como por ejemplo grabar a señores mayores que se zurran la sardina en su casa.
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 Carla Pajalote
#1 encurtido
Para por ejemplo perseguir que alguien grave y difunda vídeos de ancianos toqueteándose en el interior de su propio hogar.

#4 deimian86
Estas neomonjas no van a parar hasta que no se carguen internet, y eso que la red ya no es ni la sombra de lo que era hace 25 años.
