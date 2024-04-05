·
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
7
meneos
52
clics
Carla Galeote: "Aprobaría una regulación para frenar y perseguir la violencia digital"
La creadora de contenido aborda en conversación con 'Público' la violencia digital y el feminismo en redes.
relacionadas
#2
Esfingo
Como por ejemplo grabar a señores mayores que se zurran la sardina en su casa.
7
K
85
#3
Torrezzno
#2
Carla Pajalote
1
K
27
#1
encurtido
Para por ejemplo perseguir que alguien grave y difunda vídeos de ancianos toqueteándose en el interior de su propio hogar.
www.lavanguardia.com/gente/20240405/9588698/carla-galeote-envuelta-agr
5
K
70
#4
deimian86
Estas neomonjas no van a parar hasta que no se carguen internet, y eso que la red ya no es ni la sombra de lo que era hace 25 años.
1
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
