Carl Sagan sobre el gasto militar y el cambio climático [ENG]

Carl Sagan sobre la doble moral de justificar el gasto en defensa, pero no en medidas contra el cambio climático. Lo mismo se aplica al gasto en salud pública.

#1 veratus_62d669b4227f8
Estas cosas deberian estar en los telediarios y en las escuelas de todos los paises, dia si y dia tambien. Que la gente entendiera que el mundo esta en manos de una ridicula minoria de señores que se han designado a si mismos como nuestros salvadores en nombre de sus dioses pero que en el fondo no son mas que empresas, especuladores y mentirosos . Bastaria ser un poco mas consciente de ello, que todos lo fueramos para acabar con esto. Se que es una utopia, pero no nos va quedando otra cosa mas que utopias.
