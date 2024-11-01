edición general
Carl’s Jr. copia el anuncio de KFC, con la siguiente mejor rima de la historia de España: "Carlos, ¿qué Carlos?"

El marketing en restauración rápida vive de dos ingredientes básicos: ingenio y timming acertado. Lo sabe bien KFC, que hace unos meses sorprendió con...

MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Han copiado el montón de videos cortos que hay en las redes sociales del estilo "imagina un mundo sin rimas" y similares.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
-Carlos ¿Qué Carlos?
-El de los almuerzos largos.
-¿En el ventorro?
-Donde comió potorro.
-¿Puedes dejar de rimar?
-Ni aunque me vayan a enterrar.
Gadfly #1 Gadfly
Ni puta idea de lo que hablan
Malinois #2 Malinois
#1 entra al enlace. Vienen todos los vídeos,incluyendo las comparativas
