Carl’s Jr. copia el anuncio de KFC, con la siguiente mejor rima de la historia de España: "Carlos, ¿qué Carlos?"
El marketing en restauración rápida vive de dos ingredientes básicos: ingenio y timming acertado. Lo sabe bien KFC, que hace unos meses sorprendió con...
kfc
,
marketing
,
carl jr
,
carlos
,
rima
#3
MoñecoTeDrapo
Han copiado el montón de videos cortos que hay en las redes sociales del estilo "imagina un mundo sin rimas" y similares.
0
K
12
#4
mente_en_desarrollo
-Carlos ¿Qué Carlos?
-El de los almuerzos largos.
-¿En el ventorro?
-Donde comió potorro.
-¿Puedes dejar de rimar?
-Ni aunque me vayan a enterrar.
0
K
12
#1
Gadfly
Ni puta idea de lo que hablan
0
K
6
#2
Malinois
#1
entra al enlace. Vienen todos los vídeos,incluyendo las comparativas
0
K
16
