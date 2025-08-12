edición general
Cáritas, de nuevo en la diana de Vox: la ONG que da atención humanitaria a medio millón de inmigrantes

La organización de la Iglesia católica, con un 70% de sus recursos privados, apoya la regularización extraordinaria de migrantes, a la que se opone el partido de Abascal. Las declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox, en una entrevista el domingo con el canal de YouTube de extrema derecha Bipartidismo Stream volvían a poner implícitamente en la diana a Cáritas Española, la organización de la Iglesia católica para la acción caritativa y social.

XtrMnIO #1 XtrMnIO
La derecha ha puesto de moda el estar orgulloso de ser mala persona.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 ya está la izquierda con su superioridad moral…
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Caritas, la iglesia… luego se financian con iranís, apoyan a Netahanyu, pero van a Covadonga a pegarse golpes en el pecho, no quieren la cultura del cordero pero quieren la cultura del toreo…

¿Es como ese saco que tengo bajo el fregadero y que va todo allá?
#4 gyllega
#2 nadie ha dicho que ser español y muy español sea facil y coherente.
Sandilo #3 Sandilo
Hay que ayudarles, si, pero en sus países.

¿Cuantos inmigrantes deben de entrar en España antes de reconocer que no absorber a todo aquel que quiera venir? 80 millones? 130 millones?

Porque digo yo que algún momento habrá que parar la entrada.
