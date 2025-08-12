Cáritas, de nuevo en la diana de Vox: la ONG que da atención humanitaria a medio millón de inmigrantes

La organización de la Iglesia católica, con un 70% de sus recursos privados, apoya la regularización extraordinaria de migrantes, a la que se opone el partido de Abascal. Las declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox, en una entrevista el domingo con el canal de YouTube de extrema derecha Bipartidismo Stream volvían a poner implícitamente en la diana a Cáritas Española, la organización de la Iglesia católica para la acción caritativa y social.
¿Es como ese saco que tengo bajo el fregadero y que va todo allá?
¿Cuantos inmigrantes deben de entrar en España antes de reconocer que no absorber a todo aquel que quiera venir? 80 millones? 130 millones?
Porque digo yo que algún momento habrá que parar la entrada.