La carga bidireccional de vehículos eléctricos a gran escala podría evitar que se desperdicie la energía renovable: así es como funciona [ENG]

La cantidad de energía renovable producida en todo el mundo supera cada vez más la demanda, especialmente la procedente de la energía eólica y solar. Esto plantea un reto importante cuando la capacidad limitada de la red y la falta de almacenamiento energético obligan a recortar esa energía limpia, desperdiciando el excedente generado. La magnitud de este problema es considerable. En el Reino Unido, por ejemplo, los parques eólicos se vieron obligados a recortar 4,3 teravatios hora (billones de vatios hora) de energía excedentaria.