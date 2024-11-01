edición general
La carga bidireccional de vehículos eléctricos a gran escala podría evitar que se desperdicie la energía renovable: así es como funciona [ENG]

La cantidad de energía renovable producida en todo el mundo supera cada vez más la demanda, especialmente la procedente de la energía eólica y solar. Esto plantea un reto importante cuando la capacidad limitada de la red y la falta de almacenamiento energético obligan a recortar esa energía limpia, desperdiciando el excedente generado. La magnitud de este problema es considerable. En el Reino Unido, por ejemplo, los parques eólicos se vieron obligados a recortar 4,3 teravatios hora (billones de vatios hora) de energía excedentaria.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"the idea that electric cars don’t just have to be energy users; they can be energy storers and providers too."
O sea que podrías usar la batería de tu coche durante la noche para abastecer a la red... una idea maravillosa si no tenemos en cuenta que las baterías tienen ciclos limitados de carga y descarga, y lentamente mueren.

Una vez esta muera, te toca a ti reponerla.
#2 mam23
ya se que suena a quimera pero si se inter conectara todo el planeta se podría aprovechar el excedente de la mitad del planeta cuando es de dia, pero es una quimera.
#3 RaulUrdaci
#2 En Europa ya hay interconexión. Podría ser factible en Eurasia, pero Vladimir está justo en medio...
cosmonauta #4 cosmonauta
#2 Habría que considerar las pérdidas de transmisión que estimo son importantes.
