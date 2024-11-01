El cardenal Cobo llama a los sacerdotes a caminar "juntos" frente a "la polarización que también se cuela en la Iglesia"

"Por un lado, la polarización que también se cuela en nuestra Iglesia y puede convertirnos en rivales o competidores. A veces, la fe queda relegada, mientras los recelos, las ideologías o nuestras propias maneras de ver las cosas se imponen y debilitan la comunión", ha alertado el cardenal Cobo. Además, ha avisado de que, en otras ocasiones, ceden "a relatos que quieren imponer una percepción distorsionada de lo que es la Iglesia". "Estos discursos generan división y no ayudan a una mirada evangélica sobre la Iglesia, los sacerdotes..."