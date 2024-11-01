edición general
El cardenal Cobo llama a los sacerdotes a caminar "juntos" frente a "la polarización que también se cuela en la Iglesia"

"Por un lado, la polarización que también se cuela en nuestra Iglesia y puede convertirnos en rivales o competidores. A veces, la fe queda relegada, mientras los recelos, las ideologías o nuestras propias maneras de ver las cosas se imponen y debilitan la comunión", ha alertado el cardenal Cobo. Además, ha avisado de que, en otras ocasiones, ceden "a relatos que quieren imponer una percepción distorsionada de lo que es la Iglesia". "Estos discursos generan división y no ayudan a una mirada evangélica sobre la Iglesia, los sacerdotes..."

| etiquetas: iglesia católica , religion
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
traducción terrenal: "a ver, hostia, o les decimos que la paloma nos ha dicho que tienen que votar a Vox o que tienen que votar a PP, me cago en la puta que nos parió" (sí, se llaman a sí mismos hijos de puta y ni se enteran)
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Que se hagan todes juntes un trenecito.
Trenecito chú! Chú!
