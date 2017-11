A la cárcel Junqueras y el resto de ex consejeros; Santi Vila, libre con fianza

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha accedido a la petición de la Fiscalía y ha decretado prisión provisional incondicional para los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña que han declarado este jueves en Madrid acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación. Se trata del ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Josep Rull y Dolors Bassa. Para Santi Vila se ha decretado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.