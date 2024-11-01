edición general
Los carburantes suman cuatro semanas de subidas y el diésel toca máximos de marzo y la gasolina de julio

El precio de los carburantes ha encadenado su cuarta semana de subidas, consolidando así al diésel en máximos desde marzo, mientras que la gasolina no era tan cara desde finales de julio. En concreto, el precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,456 euros, tras encarecerse esta semana un 0,9%, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press. Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha registrado una subida del 0,27% respecto a la pasada semana, para avanzar hasta los 1,489 euros.

Antipalancas21
Hoy precisamente llene mi deposito y en la gasolinera low cost que voy me has costado a 1,339€/L de gasolina y el diesel esta según me he fijado a 1,289€ litro.
HeilHynkel
#1

1,31 el diésel en Low Cost hace dos días. En las normales anda por 1,55 o así.
Antipalancas21
#5 Hoy le he visto al precio que he puesto.
HeilHynkel
#6

Aquí está un pelin más cara. Hace un mes justo, 1,25
HeilHynkel
El combustible subiendo en vísperas de un puente o unas vacaciones ... ¡la casualidad!
Antipalancas21
#2 Y el precio del petroleo cayendo este mes.
#9 concentrado
#3 ¿Y eso qué tiene que ver? :troll:
pedrario
#3 El precio de la gasolina de hoy está relacionado con las compras que se hicieron en fechas pasadas.

El precio de hoy afectará a futuros, sin ser el coste de petróleo el único coste que conforma el total.
#7 Zamarro
El grafico a 1 año del petroleo nos confima, que se rien en nuestra puta cara con los precios finales.  media
cenutrios_unidos
A mi me la trae floja. Siempre pongo 20€.
