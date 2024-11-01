Caravaca celebra hoy el día internacional de Holywins, la fiesta en la que ganan los santos

Desde hace casi una década, el equipo de catequesis de Primera Comunión de la parroquia de El Salvador prepara un programa de actividades para celebrar la festividad de Todos los Santos. Con el lema «los cristianos celebramos la vida» se han organizado recorridos, tanto el pasado martes como el jueves, por las calles más próximas a la parroquia para visitar algunos hogares y establecimientos comerciales donde los niños han rezado, han cantado y han recibido algunos obsequios por parte de las familias y comerciantes que los han recibido.