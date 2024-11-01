La caracola olvidada de Torrevieja (foto del día de National Geographic)  

Un transeúnte proyecta su sombra en el interior de La Caracola, una estructura helicoidal de madera diseñada por el prestigioso arquitecto japonés Toyo Ito que debía formar parte del Parque de Relajación de Torrevieja, en Alicante, un balneario de lodos cuya construcción nunca llegó a culminarse debido a la mala planificación urbanística y a la crisis financiera de 2008, por lo que hoy la obra languidece en estado ruinoso.