La caracola olvidada de Torrevieja (foto del día de National Geographic)

Un transeúnte proyecta su sombra en el interior de La Caracola, una estructura helicoidal de madera diseñada por el prestigioso arquitecto japonés Toyo Ito que debía formar parte del Parque de Relajación de Torrevieja, en Alicante, un balneario de lodos cuya construcción nunca llegó a culminarse debido a la mala planificación urbanística y a la crisis financiera de 2008, por lo que hoy la obra languidece en estado ruinoso.

La foto es antigua, pero mucho. El estado de la caracola dista del de la foto.

www.google.es/maps/@38.0030222,-0.7026258,3a,60y,311.46h,97.95t/data=!
#1 Si pones el muñeco amarillo (aka Pegman) encima de la caracola... hay un señor relajándose en el parque xD
Toyo Ito fue el arquitecto y Masahiro Ikeda fue el ingeniero estructural, por eso se usan los dos nombres como autorrs. Aquí más info:
noticias.arq.com.mx/Detalles/21511.html
