El caracal: cómo es el felino encontrado en Cádiz y qué peligro supone para la población

Hace menos de un mes, se encontró en Sanlúcar de Barrameda un felino exótico que fue identificado como un caracal de unos pocos meses de edad. Durante 15 días se llevaron actuaciones para su captura y, finalmente, ha sido trasladado a un municipio de Alicante donde estará en cuarentena, recibiendo atención veterinaria y una dieta específica. Actualmente, está prohibida su posesión en España por los riesgos que supone para las personas y solo está permitido tener mamíferos de menos de cinco kilos como mascotas.