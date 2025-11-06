edición general
Capturan en Madrid al líder de una organización criminal de sicarios de Perú  

Un líder de una organización criminal de sicarios dedicada a la extorsión en Perú fue capturado este miércoles en Madrid, informó el ministerio peruano de Interior, que tachó la detención como un logro "significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional". Sobre el detenido pesaba una la alerta roja internacional por los delitos de organización criminal, sicariato, extorsión y lesiones graves. Marín Morón pertenece a la banda Los Sanguinarios de la Construcción. Marín "estaba vinculado a asesinatos y múltiples extorsion

