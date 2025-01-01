Captura la oscuridad 2025: Fotografías ganadoras [ENG]  

DarkSky International se enorgullece de anunciar los ganadores del concurso de fotografía Capture the Dark 2025. Dicen que una fotografía vale más que mil palabras. Con más de 2200 participaciones, procedentes de más de 22 países, juntos hemos creado una poderosa historia sobre la noche: revelando su maravilla, explorando sus misterios e invitando a otros a unirse a nosotros en nuestro viaje para protegerla. El primer premio fue para The Watchers, de JJ Rao: «raros duendes rojos bailando sobre las marismas de Australia Occidental».
| etiquetas: oscuridad , 2025 , fotografía , cielo , darksky , capture the dark , duende rojo