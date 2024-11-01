edición general
La cápsula de tiempo que lleva oculta 88 años y contiene la carta de el primer presidente de Checoslovaquia

La cápsula de tiempo que lleva oculta 88 años y contiene la carta de el primer presidente de Checoslovaquia

Este 19 de septiembre, se leerá una carta que estuvo sellada durante 88 años, escrita por Tomáš Garrigue Masaryk. La misiva, dictada a su hijo en su lecho de muerte, ha sido objeto de especulación durante casi nueve décadas. Algunas teorías apuntan a que podría haber dejado una advertencia sobre el futuro de Checoslovaquia o de Europa. Otros sugieren que la carta podría ofrecer una reflexión profunda sobre los valores y principios que el presidente creía esenciales para las generaciones futuras. (Ampliación en primer comentario ENG)

checoslovaquia , historia
Cabre13
Joder, que al final no era para tanto, que han hecho una rueda de prensa y han trasladado la carta con escolta policial pero al final no son más que unas pocas reflexiones de un anciano senil y nadie tiene claro cuando empezó la tontería del "no abrir hasta el 19 de Septiembre del 2025".
espanol.radio.cz/el-ultimo-mensaje-de-masaryk-a-la-gente-le-gusta-ser-
tvpworld.com/89011700/unsealed-words-of-first-czechoslovak-president-t  media
cajadecartonmojada
#1 De tu primer enlace:

"Los checos son trabajadores prácticos. Roban. Los alemanes tienen cierta honestidad, pero roban aún más."

Jodó con el anciano senil, tiraba con bala xD

Sin embargo, esta me parece más interesante:

"Si la gente es inculta y estúpida, no hay mucho que se pueda hacer. A la gente le gusta ser ignorante, pero no se lo pongáis fácil. Discutid, discutid con ellos."
