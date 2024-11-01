Este 19 de septiembre, se leerá una carta que estuvo sellada durante 88 años, escrita por Tomáš Garrigue Masaryk. La misiva, dictada a su hijo en su lecho de muerte, ha sido objeto de especulación durante casi nueve décadas. Algunas teorías apuntan a que podría haber dejado una advertencia sobre el futuro de Checoslovaquia o de Europa. Otros sugieren que la carta podría ofrecer una reflexión profunda sobre los valores y principios que el presidente creía esenciales para las generaciones futuras. (Ampliación en primer comentario ENG)
"Los checos son trabajadores prácticos. Roban. Los alemanes tienen cierta honestidad, pero roban aún más."
Jodó con el anciano senil, tiraba con bala
Sin embargo, esta me parece más interesante:
"Si la gente es inculta y estúpida, no hay mucho que se pueda hacer. A la gente le gusta ser ignorante, pero no se lo pongáis fácil. Discutid, discutid con ellos."