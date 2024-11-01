·
8
meneos
28
clics
La caprichosa cultura de la cancelación del PP: no con Henry Méndez, pero sí con esta larga lista de grupos
El PP convierte la cultura en un tablero político, una lista negra que incluye a Rozalén, Rayden, Def con Dos o los Pastor
|
etiquetas
:
cultura
,
pp
,
cancelación
,
artistas
actualidad
2 comentarios
#1
Leon_Bocanegra
El PP es woke!
0
K
11
#2
allaquevamos
Esto lo hacen ambos partidos en sus respectivos ayuntamientos de TODA LA VIDA. Tanto unos como otros. Nada nuevo bajo el sol.
Añadir que del artículo: "Incluso artistas sin marcado perfil político, como Álvaro Soler o Luz Casal, fueron apartados."
El primero no se, pero Luz Casal se ha posicionado en numerosas ocasiones con la izquierda, posturas del PSOE principalmente, que no lo ande gritando a los mil vientos a todas horas no significa que no lo haga.
Primeras entradas de…
» ver todo el comentario
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
