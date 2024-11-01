edición general
La caprichosa cultura de la cancelación del PP: no con Henry Méndez, pero sí con esta larga lista de grupos

La caprichosa cultura de la cancelación del PP: no con Henry Méndez, pero sí con esta larga lista de grupos

El PP convierte la cultura en un tablero político, una lista negra que incluye a Rozalén, Rayden, Def con Dos o los Pastor

#1 Leon_Bocanegra
El PP es woke!
allaquevamos #2 allaquevamos
Esto lo hacen ambos partidos en sus respectivos ayuntamientos de TODA LA VIDA. Tanto unos como otros. Nada nuevo bajo el sol.

Añadir que del artículo: "Incluso artistas sin marcado perfil político, como Álvaro Soler o Luz Casal, fueron apartados."
El primero no se, pero Luz Casal se ha posicionado en numerosas ocasiones con la izquierda, posturas del PSOE principalmente, que no lo ande gritando a los mil vientos a todas horas no significa que no lo haga.

