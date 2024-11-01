“Los capos no están en Colombia”: Petro apunta a Dubái, Madrid y Miami

Durante la rueda de prensa, Petro afirmó que en su reunión con Trump expresó su crítica al enfoque tradicional de la lucha antidrogas e insistió en que los verdaderos jefes del negocio, los grandes capos, ya no residen en territorio colombiano, sino en ciudades como Dubái, Madrid y Miami, desde donde manejan capitales multimillonarios lejos del alcance de la persecución judicial tradicional.
Pero cuando pillaron al hsbc solo le pusieron una multa, y Trump lleva indultados unos cuantos relacionados con el negocio del blanqueo, la droga y las cripto.
Por cierto, su hijo andaba la semana pasada por el lujoso centro del narcotráfico, Madrid, donde no llega "el alcance de la persecución judicial tradicional"
Edit #5 Pues sí, y Marsella también podría estar.