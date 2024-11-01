edición general
“Los capos no están en Colombia”: Petro apunta a Dubái, Madrid y Miami

Durante la rueda de prensa, Petro afirmó que en su reunión con Trump expresó su crítica al enfoque tradicional de la lucha antidrogas e insistió en que los verdaderos jefes del negocio, los grandes capos, ya no residen en territorio colombiano, sino en ciudades como Dubái, Madrid y Miami, desde donde manejan capitales multimillonarios lejos del alcance de la persecución judicial tradicional.

azathothruna
Apuntando a Madrid.
Me agrada
javibaz
#2 Los mejores capos, los de Madrid.
Tecar
Los mejores capos, los de Madrid.
:troll:
Sergio_ftv
A Madrid acudieron por el efecto llamada de IDA y MAR, auténticos expertos del tema.
capitan__nemo
El hsbc y otros bancos similares, las cripto y los paraisos fiscales y de la opacidad les permiten gestionar y blanquear todo el dinero.

Pero cuando pillaron al hsbc solo le pusieron una multa, y Trump lleva indultados unos cuantos relacionados con el negocio del blanqueo, la droga y las cripto.
www.meneame.net/story/trump-bombardea-pesqueros-colombia-vox-dice-prob
pitercio
Igual se ha dejado Londres, Roterdam y ubicaciones locales del anfitrión al que limpiaba el sable.
Por cierto, su hijo andaba la semana pasada por el lujoso centro del narcotráfico, Madrid, donde no llega "el alcance de la persecución judicial tradicional" :troll:
cajadecartonmojada
No le falta razón, aunque me falta Marbella y alrededores en la lista.

Edit #5 Pues sí, y Marsella también podría estar.
DeDeRechasYOle
Apostaría más por al costa del sol
Barriales
#1 calle Serrano.
DeDeRechasYOle
#7 me temo que no tienes idea de por dónde se mueve esa gente
Barriales
#8 y tu si.
josde
#1 Y Galicia
