De ‘Capitán Sevilla’ a ‘Los justicieros’, un documental repasa la cara más personal de la historia del videojuego español

El cineasta Nacho Vigalondo dirige un breve documental que repasa los logros del sector y en el que logra darle alma al 'branded content' a pesar de las evidentes limitaciones del formato

3 comentarios
pepel #3 pepel
#0 #2 Es relacionada.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
El Capitán Sevilla como punto de partida es bastante random.
