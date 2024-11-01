"El capitalismo depredador no funcionó para muchos y ahora esas clases resentidas buscan revancha": Andrea Rizzi

Desde 1995, la parte de la riqueza global que poseen los multimillonarios ha aumentado del 1% a más del 3%. Ese es uno de los datos que muchas personas han visto como una confirmación de que la percepción de que el sistema económico beneficia desproporcionadamente a una pequeña élite ha dejado de ser un espejismo en los últimos años para dar paso a una realidad. Y con la constatación de que el número de ricos ha aumentado a un ritmo vertiginoso en las últimas décadas, al parecer se ha extendido entre los ciudadanos un regusto amargo.
| etiquetas: capitalismo
Eat the rich
En lugar de decir "muchas personas" debería decir "alguna persona", la gran mayoría de la gente ni se ha enterado y muchos otros ni le importa.
Como en Alemania en el 33, que hasta los judíos saludaron la llegada de Hitler porque iba a poner orden a esos obrerotes molestos.
El neoliberalismo no funciona sin la desigualdad en el reparto
Por lo que no es viable socialmente.
Seguir votando al neoliberalismo está claro que no va ha mejorar la situación actual.