"El capitalismo depredador no funcionó para muchos y ahora esas clases resentidas buscan revancha": Andrea Rizzi

Desde 1995, la parte de la riqueza global que poseen los multimillonarios ha aumentado del 1% a más del 3%. Ese es uno de los datos que muchas personas han visto como una confirmación de que la percepción de que el sistema económico beneficia desproporcionadamente a una pequeña élite ha dejado de ser un espejismo en los últimos años para dar paso a una realidad. Y con la constatación de que el número de ricos ha aumentado a un ritmo vertiginoso en las últimas décadas, al parecer se ha extendido entre los ciudadanos un regusto amargo.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Y para evitar que eso pase esas misdma élites financian la vuelta del fascismo.
Priorat #6 Priorat
#1 Y no les está yendo mal. La gente vota en su contra. Solo tienen que crear lugares para pasarse "debatiendo" todo el día.
capitan__nemo #5 capitan__nemo
La revancha ha sido crackeada/hackeada para que vaya en la misma direccion que les interesa a los que te jodieron con el capitalismo.

Dragstat #2 Dragstat
"Ese es uno de los datos que muchas personas han visto como una confirmación"

En lugar de decir "muchas personas" debería decir "alguna persona", la gran mayoría de la gente ni se ha enterado y muchos otros ni le importa.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Como en Alemania en el 33, que hasta los judíos saludaron la llegada de Hitler porque iba a poner orden a esos obrerotes molestos.
aupaatu #3 aupaatu *
Pobres podemos se la gran mayoria,ricos es imposible, porque los recursos son finitos.
El neoliberalismo no funciona sin la desigualdad en el reparto
Por lo que no es viable socialmente.
Seguir votando al neoliberalismo está claro que no va ha mejorar la situación actual.
#7 cunaxa
¿ Venganza o justicia ?
Mikhail #8 Mikhail
#7 Depende del lado de la sociedad en que te encuentres (o donde creas que estás). Si eres rico o te crees clase media, será venganza; si eres, y lo sabes, del 99% restante, es justicia.
