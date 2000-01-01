Una capital olvidada en Anatolia: una pluma de hueso de 2.000 años de antigüedad desenterrada en Türkmen-Karahöyük (ENG)

El descubrimiento de una pluma de hueso de 2.000 años de antigüedad en Türkmen-Karahöyük ofrece una visión poco común de la sofisticada burocracia y la vida cotidiana de una antigua capital de Anatolia. La pluma fue descubierta junto con otros artefactos: un dado de juego de 1700 años, una bañera de 2200 años, una punta de flecha de bronce que data del 50 a. C. ...Sellos administrativos que datan de hace 4000 años, lo que sugiere que Türkmen-Karahöyük sirvió como centro de gobierno y comercio durante milenios.