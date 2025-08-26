El capital extranjero tiene invertidos cerca de 16.000 millones en las principales inmobiliarias en Bolsa

El capital extranjero se muestra como clave en la recuperación del sector inmobiliario tras el estallido de la burbuja del ladrillo en 2008 en España. Desde entonces, gran parte del flujo de dinero ha procedido de EE UU y Europa para levantar empresas que han invertido en vivienda u otro tipo propiedades. De hecho, al menos un 55% de lo que valen esas compañías en Bolsa proceden de fondos foráneos, según el cálculo realizado por este diario. El valor en bolsa de todas las inmobiliarias es de 28.322,5 millones.