'Caperucita en Manhattan' salta al cómic por el centenario de Carmen Martín Gaite

El próximo 8 de diciembre celebraremos el centenario de Carmen Martín Gaite (1925-2000), aunque durante todo este 2025 se están realizando numerosas iniciativas culturales en su memoria. Como la adaptación al cómic de Caperucita en Manhattan (Siruela), una de sus novelas más preciadas, ya que fue con la que volvió a la ficción, en 1990, tras el fallecimiento de su hija Marta en 1985. Sus autoras son la escritora y guionista Catalina González Vilar y la dibujante Helena Bonastre