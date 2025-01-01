edición general
La capacidad de defensa de España supera a la de potencias militares como Ucrania y Polonia

Resulta llamativo que la capacidad de la que dispone Madrid supere a la de Kiev, que cuenta con más del doble de presupuesto militar (casi 54.000 millones de dólares por parte de Ucrania fre ...

vicus. #1 vicus.
Ucrania con el grueso de su presupuesto en defensa y Polonia que casi llega al cinco por ciento de su presupuesto, son superados por España que actualmente no llega ni al dos porciento. No me lo puedo creer, a alguien de la fachosfera le va a estallar la cabeza a modo de c 4.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Lo del presupuesto de Ucrania no se lo cree ni el tato. Ha disparado todo lo que había en los arsenales de la OTAN y lo va a acabar de pagar (si queda pais que lo pague) en 2125 con suerte.

Luego comparar a países con litorales limitados como Polonia o Ucrania con España que es costa en la mayor parte no tiene mucho sentido. La Armada se lleva un pico del presupuesto porque los barcos son caros y necesarios.
#4 BurraPeideira_
Coño, en tiempos de paz el presupuesto en defensa es para aprovisionar y entrenar. Si entras en guerra por pequeña que sea ese presupuesto no llega a nada y aún encima se vacían los almacenes.
Leí por algún sitio que España si entra en una guerra de alta intensidad tendría munición de artillería para 15 días y bombas guiadas para 3 ó 4 días tomando como referencia lo que gasta o gastaba Ucrania en aquel momento.
#3 The_real_deal
Se tiene en cuenta la posicion geografica y la orografia? Por que ser una peninsula seguro que da puntos y que justo la separacion de la peninsula con el continente sean unas montañas masivas, tambien dara puntos. Ademas que la orografía española es epica.
