La capacidad de defensa de España supera a la de potencias militares como Ucrania y Polonia

Resulta llamativo que la capacidad de la que dispone Madrid supere a la de Kiev, que cuenta con más del doble de presupuesto militar (casi 54.000 millones de dólares por parte de Ucrania fre ...
Luego comparar a países con litorales limitados como Polonia o Ucrania con España que es costa en la mayor parte no tiene mucho sentido. La Armada se lleva un pico del presupuesto porque los barcos son caros y necesarios.
Leí por algún sitio que España si entra en una guerra de alta intensidad tendría munición de artillería para 15 días y bombas guiadas para 3 ó 4 días tomando como referencia lo que gasta o gastaba Ucrania en aquel momento.