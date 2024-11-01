edición general
La cantidad de nieve que se está acumulando en el Pirineo solo se puede definir de una forma: una auténtica locura

Si hubiera que resumir esta pieza en un solo concepto, esta vez sería fácil: mucha nieve. Una cantidad enorme de nieve. Cada semana, la Confederación Hidrográfica del Ebro publica una estimación de reserva nival en la cuenca. Analizar los datos de esta semana es sorprendente y, si las previsiones tienen razón, la de la semana que viene va a ser espectacular.

¿Tanta nieve? Mucha, sí. Como explicaban en Meteo del Norte, "la reserva de nieve en la vertiente española de los Pirineos alcanzaba a 19 de Enero el percentil 75 de la serie 2002-2026". Eso quiere decir, que "en 15 de cada 20 años" hay menos nieve de la que ahora mismo se acumula en las cumbres.
