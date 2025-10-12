edición general
Cantar a la salud mental: ¿catarsis o campaña de ‘marketing’?

Cada vez más artistas exponen sus debilidades en canciones y entrevistas, un cambio de paradigma en el pop que algunos expertos aplauden y otros sospechan que puede ser por apuntarse a una moda

#1 La_Prensa
Dinerito, que es lo que importa en este sistema. El beneficio le encima de todo y de todos
