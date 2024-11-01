edición general
La cantante Lali Espósito recuerda en 'La Revuelta' los ataques de Javier Milei y sus trols: "Fui el centro del 'hate' del presidente"

"El tipo que hoy es nuestro presidente gana las PASO en Argentina, las primarias, [...] Y yo pongo un tuit muy concreto, muy cortito que decía, qué peligroso, qué triste. Y a partir de ese momento se vino una persecución con sus trols en redes sociales. Calumnias, injurias...", "Por un rato, quizá hasta hoy pero con menos fuerza por suerte, fui el centro del hate del mismísimo presidente de la nación". Y añadió: "Y si no soy yo, es otro artista... Está raro el tema de la libre expresión".

Delay #2 Delay
¡Viva la libertad, carajo! :troll:
fareway #1 fareway *
Lali, aqui tenemos a @Findeton y es una suerte de mascota, no come mucho y por mucho que Milei haga el ridículo y deje entrever sus problemas psicológicos y carencias sociales, para nuestro meneante, Milei siempre será Eisenhower.

PD: Sí, Findeton, esta chica fijo que fue gestada por dos kirchneristas que defienden el pago de impuestos con todo lo que eso te conlleva a ti de bilis.
#3 Jodere *
Que pequeña de estatura es, sin acritud, parece muy joven. xD
