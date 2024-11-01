edición general
Una cantante japonesa, obligada a abandonar el escenario en plena actuación en China por la máxima tensión entre ambos países

Mientras la artista actúa, las luces y la música se apagan y aparecen dos personas en el escenario que le quitan el micrófono y otra le invita a abandonar el escenario.

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
USA ha pedidol a Japon y Australia que tomen roles activos con el tema de Taiwan... para que la cosa siga escalando

EU presiona a Japón y Australia por su posición ante una posible invasión china a Taiwán
www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-presiona-a-japon-y-australia-por-su-po

Máxima tensión entre China y Japón, que despliega nuevos misiles en una isla cercana a Taiwán
…   » ver todo el comentario
3
wata #8 wata *
#3 Eso venía a decir yo pero sin datos.
La larga mano usana meciendo la cuna para que otros le hagan el trabajo sucio.
Aunque no creo que China caiga en la trampa. Simplemente irá tensa do hasta que Japón se dé cuenta que no tiene nada que hacer frente a China.
0
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#3 Más o menos el mismo modus operandi que Ucrania.
Y es que el imperio ahora es consciente de su propia debilidad y necesita pagafantas.
0
#1 carlitas *
Así es como se arreglan los problemas, y no tirando bombas. No hay nada peor que hacer un buen feo.
0
#2 Ethereum
#1 Dale tiempo al imperialismo chino, que lo están acabando de vestir y de todo verás.
1
#6 carlitas
#2 imperialismo económico...
0
#7 Ethereum
#6 Insisto, dale tiempo.
0
Andreham #9 Andreham *
#2 ¡Qué malos sonvan a ser los chinos!
0
#10 Ethereum
#9 no sé, pregúntaselo a los tibetanos
0
Torrezzno #4 Torrezzno
#1 esta es la precuela de las bombas. La gran mayoría de problemas del mundo los causan los políticos, no el pueblo. Ahí es donde habría que mirar
0
#5 carlitas
#4 los políticos son parte del problema, nunca de la solución.
1

