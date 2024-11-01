CANSINO ANDAR PARA LA IRA NOCTÁMBULA - Iustración y cuento de Oswaldo Mejía

Edgard era un afro descendiente físicamente bien dotado; 1.80 de altura aproximadamente, y cierta corpulencia. “El Negro”, como casi todos solíamos llamarlo, era irascible, sanguinario, y con muy pocos códigos de conducta; yo intuía, y también las malas lenguas murmuraban que ya tenía algunos asesinatos en su haber. En pocas palabras, era un sociópata; pero, por razones que quizás se hallen en nuestra infancia en común como afrodescendientes encasilladoos en un barrio marginal y violento , el “Negro Edgard” era empático conmigo. Yo era una de l