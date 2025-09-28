edición general
Ellos a Tailandia y ellas a Cabo Verde, el paraíso africano del turismo sexual para las mujeres españolas

"Antes de venir, la gente con la que había hablado me decía: 'Pues ahí son muy guapos todos'. Y yo siempre pensaba: 'Bueno, puede ser que sean superguapos, pero no son de mi estilo'. Y se ve que la mayor parte de gente de España aquí acaba ligando con un caboverdiano. Se ve que aquí es el único sitio con más índice de prostitutos que de prostitutas [sic]". "Yo venía aquí dándome igual y... [realiza aspavientos y simula que cae desmayada en la cama]. ¡Son perfectos! Vi a cuatro niños de nuestra edad y tienen la piel perfecta.

9 comentarios
#4 XXguiriXX
Tb van a República Dominicana (las mujeres).
1 K 22
Gadfly #2 Gadfly
Prostitutos gratis?
1 K 17
#6 mcfgdbbn3 *
Lo de "pezqueñines no gracias", es para todos y todas. ;) #pezqueñines_no_gracias
0 K 13
pip #1 pip *
¿pagando o gratis?
0 K 11
asola33 #5 asola33 *
"Paradíse love". Película de mujeres austriacas de turismo sexual en Kenia.
No se en que APP la vi.
0 K 11
#9 DenisseJoel
Es el machismo.
0 K 11
azathothruna #8 azathothruna
Por eso el fascismo
Porque los colonizadores machos alfa son en realidad MANICEROS
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
ay golosones y golosonas
0 K 8
maquingo #7 maquingo
A otro le llega con Exuperancia.
0 K 7

