Rubén Sánchez: "Pablo Franco, condenado a indemnizarme con 20.000€ por acusarme de estafa e inventarse una sentencia"

"El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Sevilla ha condenado al abogado Pablo Franco Otero a indemnizarme con 20.000 euros por haber atentado contra mi honor al llamarme "estafador" e inventado que tenía una condena de la Audiencia Nacional por inflar los socios de FACUA para recibir más subvenciones. Con esta son ya 29 las sentencias que he ganado a personajes de la ultraderecha en procedimientos por intromisión ilegítima en el derecho al honor, derecho de rectificación, calumnias y amenazas".

| etiquetas: facua , ruben sánchez , sentencia , indemnización , pablo franco
kevers #1 kevers *
Madre mía, cuántas van ya?, esto ya es como un salario para este hombre.

El sueño de cualquiera, vivir de los fachas.xD
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 a este paso solo con el dinero que saca a toda la caverna va a comprarse un yate xD
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#5 Ese es su objetivo, lucrarse. Bien por el, todo el mundo ha de buscar un mercado que le funcione
HAL9K #8 HAL9K *
#1 Son 29.
(Leído en la entradilla con iPhone 18)
Torrezzno #2 Torrezzno
Ya se dedica full time a las indemnizaciones. Dentro de poco lo vamos a llamar "Better call Ruben Sanchez"  media
karakol #3 karakol
Una IA ha hecho la cuenta y le sale en sentencias públicas, aproximadamente, 276,000€ sacados a la ultraderecha.

Y suma y sigue.
#4 Celsar
#3 puede ir a pedir una hipoteca y presentar como aval media docena de sentencias.
Laro__ #7 Laro__
Enhorabuena @rubensanchez.Tw . No sé si te compensará el tiempo y la pasta que dedicas a luchar contra estos mononeuronales pero, que sepas, que tus alegrías son compartidas por muchos. :hug:
