Rubén Sánchez: "Pablo Franco, condenado a indemnizarme con 20.000€ por acusarme de estafa e inventarse una sentencia"

"El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Sevilla ha condenado al abogado Pablo Franco Otero a indemnizarme con 20.000 euros por haber atentado contra mi honor al llamarme "estafador" e inventado que tenía una condena de la Audiencia Nacional por inflar los socios de FACUA para recibir más subvenciones. Con esta son ya 29 las sentencias que he ganado a personajes de la ultraderecha en procedimientos por intromisión ilegítima en el derecho al honor, derecho de rectificación, calumnias y amenazas".