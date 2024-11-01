El cannabis medicinal se encamina al Congreso, pero sin cogollos

Bruselas y el Consejo de Estado han completado los informes sobre el Real Decreto que regulará el uso terapéutico del cannabis en España. Sanidad prevé elevar el texto al Consejo de Ministros en las próximas semanas para su remisión al Congreso. El borrador limita el acceso a fórmulas magistrales de extractos estandarizados, con prescripción por especialistas y dispensación hospitalaria.