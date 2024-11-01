edición general
El cannabis medicinal se encamina al Congreso, pero sin cogollos

Bruselas y el Consejo de Estado han completado los informes sobre el Real Decreto que regulará el uso terapéutico del cannabis en España. Sanidad prevé elevar el texto al Consejo de Ministros en las próximas semanas para su remisión al Congreso. El borrador limita el acceso a fórmulas magistrales de extractos estandarizados, con prescripción por especialistas y dispensación hospitalaria.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Cada día lo tengo más claro. En este país el narcotráfico lo dominan políticos y grandes empresaurios.
#2 Cntrl
#1 y ahora quieren asegurarse el negocio
Torrezzno #6 Torrezzno
#1 de ahí tanta obsesión con Venezuela xD xD
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Vamos si cada vez estamos mas restrictivos con los habitos dañinos de las drogas legales...creeis que os van a legalizar el porro-droga
Deckardio #4 Deckardio
Para esta chapuza mejor que no hagan nada.

#3 Depende de la droga legal. Esta norma es seguir favoreciendo los opiaceos (droga legal) en los hospitales, frente al cannabis.
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Malas noticias para el meneante medio.
Deckardio #7 Deckardio
#5 Creo que son malas noticias para la sociedad en general. El meneante y no meneante que quiera porros los va a seguir teniendo.
