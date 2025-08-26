Canguros, leopardos y hasta suricatos: Desmantelan un zoo privado en Castelló que vendía animales en peligro de extinción

Cebras, leopardos, canguros, suricatos, mangostas, guacamayos ... Y así hasta 150 ejemplares de animales de 56 especies naturales procedentes de los cinco continentes, algunas de ellas en grave peligro de extinción. Son algunos de los ejemplares que formaban parte de una colección privada de animales exóticos en venta que ahora la Guardia Civil ha desmantelado en la localidad castellonense de Nules. Por estos hechos, el Instituto Armado investiga a dos hombres de 30 y 35 años a los que se les acusa de un delito contra la fauna.