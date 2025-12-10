El candidato de Trump gana las elecciones en Honduras

Casi nueve días después de la celebración de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en Honduras, el pasado 30 de noviembre, terminó el escrutinio en Honduras con la victoria del líder del conservador Partido Nacional de Honduras (PNH), Nasry Asfura, el candidato apoyado por Donald Trump. De momento, sus rivales, se niegan a aceptar la derrota. La situación ha llegado al punto que la presidenta actual, Xiomara Castro, ha hablado de la “falsificación” de los resultados y Salvador Nasralla lo ha catalogado de “robo” y “fraude"