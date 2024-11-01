Candidato de Trump para dirigir agencia federal se retira después de difusión de mensajes ofensivos

Politico reportó el lunes sobre un chat en el que aparecían mensajes de Ingrassia diciendo que el feriado de Martin Luther King Jr. debería ser "arrojado al séptimo círculo del infierno". Ingrassia también señaló en el chat que por momentos atravesaba por "una racha nazi". Después de que los mensajes salieron a la luz, varios senadores republicanos --incluidos algunos de los aliados más conservadores y leales a Trump-- se expresaron en contra de su nominación.