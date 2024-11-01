edición general
Candidato republicano en Virginia envuelto en un escándalo por pornografía nazi en Tumblr (Eng)

Anteriormente se informó de que «JRDeux» volvía a publicar fotos de usuarios que, según The Washington Post, iban «desde fotos explícitas de genitales masculinos hasta imágenes típicas de un anuncio de ropa interior atrevida». Cuando se conoció la noticia, Reid, que es gay, persistió en su campaña a pesar de que el gobernador republicano Glenn Youngkin le instó a retirarse. El miércoles, American Journal News desveló más detalles sobre el perfil de Tumblr «JRDeux». En octubre de 2015, el blog volvió a publicar una imagen de un estudiante

#1 mcfgdbbn3
No falla, cuanto más homófobo, más gay. xD
#2 themarquesito
#1 Éste no parece homófobo, de hecho es abiertamente gay, simplemente le va el rollo nazi. Conste que entre los republicanos hay mucho homófobo en el armario
#4 Verdaderofalso
#1 #2 otro caso que no es un dragqueen…
#7 mcfgdbbn3
#4: No, pero cuando usa un #lanzallamas #fetish se siente Drag-ON. :-P
#6 themarquesito
#5 Muy buen apunte de noticia relacionada
#3 Guanarteme
¿Sabes lo que le hacían los nazis a los gays, verdad, John?
#8 Sinyu
Si es nazi la pornografia está bien para los maga, Ernst Röhm estaria mas que contento con el contenido.
