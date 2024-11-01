Candice Breitz: la dignidad robada y devuelta

En Castellón, la artista sudafricana da voz a las trabajadoras sexuales y dinamita la moral de salón. El Espai d’Art Contemporani de Castelló acoge Off Voices, una bomba disfrazada de exposición. Candice Breitz, artista nacida en Johannesburgo, llega con una misión: desmontar el circo mediático que decide a quién escuchamos, a quién cancelamos y a quién fingimos compadecer. Su obra es un espejo sin filtro: devuelve las mentiras limpias, las culpas bien maquilladas y la falsa empatía de quienes prefieren tuitear sobre injusticia antes que oírla.