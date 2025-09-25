Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic 2025

Candela Sierra ha sido galardonada con el Premio Nacional del Cómic correspondiente al año 2025, a propuesta del jurado. El premio concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha seleccionado ‘Lo sabes aunque no te lo he dicho’ (Astiberri) porque “es una obra que da peso a la idea a través del recurso narrativo y gráfico. Desde el humor y un cierto regusto ácido y punzante, Candela Sierra indaga en los problemas de comunicación cotidianos, poniendo el foco en la superficialidad de las relaciones...