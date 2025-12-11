edición general
Sí, las canciones de pop de ahora son más tristes que hace 50 años: un estudio lo confirma

Otro estudio sobre el realismo depresivo es el de Joshua Forgas, quien demostró que la tristeza patológica fomenta el pensamiento crítico entre los individuos. "Las personas felices son más propensas a dejarse llevar por estereotipos y a seguir la corriente", aseguraba. Según Rosell, quien también conoce el término, "la aflicción de Eilish, Lana del Rey o Lorde emerge del desencuentro entre la expectativa y el hecho, la ilusión de cómo deberían ser las cosas y la realidad de cómo son".

Eso es porque han metido a "Mana" y a "Alejandro Sanz" en el calculo y ha reventado la maquina.
sí, el estudio a ser feliz lo llama ser un borrego, sin cortarse!
¿Más que a finales de los 70 principios de los 80 con la new wave?

Seriamente dudo mucho de ese estudio, por los 3 depre cuqui que menciona le doy 7 que te destruyen.

Ya no quedan darks...
Tiene su lógica. De echo en España usamos lo de que "vives feliz", "eres un feliz de la vida" o "feliciano" en ciertos contextos para referirnos a alguien que vive despreocupado, sin espíritu crítico y que se deja llevar.
#3 Tambien usamos "hijo de puta" en connotaciones positivas relacionadas con el exito y llamamos "tonto" a las buenas personas, asi que no le des mucho valor a nuestro lenguaje ;)
