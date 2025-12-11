Sí, las canciones de pop de ahora son más tristes que hace 50 años: un estudio lo confirma

Otro estudio sobre el realismo depresivo es el de Joshua Forgas, quien demostró que la tristeza patológica fomenta el pensamiento crítico entre los individuos. "Las personas felices son más propensas a dejarse llevar por estereotipos y a seguir la corriente", aseguraba. Según Rosell, quien también conoce el término, "la aflicción de Eilish, Lana del Rey o Lorde emerge del desencuentro entre la expectativa y el hecho, la ilusión de cómo deberían ser las cosas y la realidad de cómo son".