El canciller y los "idiotas" que dicen que hay genocidio en Gaza
El canciller alemán no dijo que hablar de genocidio en Gaza sea de “idiotas o propagandistas” en su visita a España
1 comentarios
actualidad
#1
Dr.Who
No conocia este fake.
Lo que si dijo hace no mucho es que "israel hacia trabajo sucio para nosotros"
Lo que si dijo hace no mucho es que "israel hacia trabajo sucio para nosotros"