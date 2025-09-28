edición general
El canciller y los "idiotas" que dicen que hay genocidio en Gaza

El canciller alemán no dijo que hablar de genocidio en Gaza sea de “idiotas o propagandistas” en su visita a España

Dr.Who #1 Dr.Who
No conocia este fake.

Lo que si dijo hace no mucho es que "israel hacia trabajo sucio para nosotros"
